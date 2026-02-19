Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken temsilcimiz adına olumsuz bir gelişme yaşandı.
23'üncü dakikada Nottingham Forest'ın geliştirdiği kontra atak esnasında yerde kalan Milan Skriniar bir süre ayağa kalkamadı. İngiliz ekibinin atağının tamamlanması üzerine karşılaşmanın hakemi Skriniar'ın yanına gitti.
Yerden kalkan Milan Skriniar kulübeye değişiklik işaretinde bulundu. Yıldız savunmacı 25'te yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.