İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7636
  • EURO
    51,6356
  • ALTIN
    7003.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maçın başında sakatlık! Fenerbahçeli yıldız devam edemedi
Spor

Maçın başında sakatlık! Fenerbahçeli yıldız devam edemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Maçın başında sakatlık! Fenerbahçeli yıldız devam edemedi
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı oynanırken temsilcimiz adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

23'üncü dakikada Nottingham Forest'ın geliştirdiği kontra atak esnasında yerde kalan Milan Skriniar bir süre ayağa kalkamadı. İngiliz ekibinin atağının tamamlanması üzerine karşılaşmanın hakemi Skriniar'ın yanına gitti.

Yerden kalkan Milan Skriniar kulübeye değişiklik işaretinde bulundu. Yıldız savunmacı 25'te yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.