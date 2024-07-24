Paris Olimpiyatları'nda Arjantin - Fas maçında yaşanan olay gündem oldu. Karşılaşma, Arjantin'in 90+16'da bulduğu golle 2-2'ye geldi. Daha sonra birçok taraftar, sahaya indi ve hakem mücadeleye ara verdi.

Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından Arjantin'in golünün VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğuna karar verildi. Bu sebeple maçın hakemi, golü iptal ederek karşılaşmanın 3 dakika daha oynanmasına karar verdi.

Arjantin - Fas maçı, 90. dakikadan itibaren boş tribünlere karşı oynandı. Ve Fas karşılaşmayı 2-1 kazandı.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SİRK"

Bu kararın ardından açıklama yapan Arjantin Teknik Direktörü Javier Mascherano, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk!" dedi.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, maç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deneyimli oyuncu, paylaşımında, "Olağan dışı" ifadelerini kullandı.