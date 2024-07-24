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Spor

2 saat sonra gol iptal edildi! Paris Olimpiyatları'nda akıllara durgunluk veren olay

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabaka, Arjantin'in 90+16'da bulduğu golle 2-2'ye geldi fakat daha sonra ortalık karıştı. Sahaya giren taraftarlar nedeniyle maça verilen 2 saatlik aranın ardından Arjantin'in bulduğu beraberlik golü iptal edildi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
2 saat sonra gol iptal edildi! Paris Olimpiyatları'nda akıllara durgunluk veren olay
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Paris Olimpiyatları'nda Arjantin - Fas maçında yaşanan olay gündem oldu. Karşılaşma, Arjantin'in 90+16'da bulduğu golle 2-2'ye geldi. Daha sonra birçok taraftar, sahaya indi ve hakem mücadeleye ara verdi.

Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından Arjantin'in golünün VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğuna karar verildi. Bu sebeple maçın hakemi, golü iptal ederek karşılaşmanın 3 dakika daha oynanmasına karar verdi.

Arjantin - Fas maçı, 90. dakikadan itibaren boş tribünlere karşı oynandı. Ve Fas karşılaşmayı 2-1 kazandı.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SİRK"

Bu kararın ardından açıklama yapan Arjantin Teknik Direktörü Javier Mascherano, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk!" dedi.

LİONEL MESSİ: OLAĞAN DIŞI!

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, maç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deneyimli oyuncu, paylaşımında, "Olağan dışı" ifadelerini kullandı.

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