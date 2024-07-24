Paris Olimpiyatları'nda Arjantin - Fas maçında yaşanan olay gündem oldu. Karşılaşma, Arjantin'in 90+16'da bulduğu golle 2-2'ye geldi. Daha sonra birçok taraftar, sahaya indi ve hakem mücadeleye ara verdi.
Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından Arjantin'in golünün VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğuna karar verildi. Bu sebeple maçın hakemi, golü iptal ederek karşılaşmanın 3 dakika daha oynanmasına karar verdi.
Arjantin - Fas maçı, 90. dakikadan itibaren boş tribünlere karşı oynandı. Ve Fas karşılaşmayı 2-1 kazandı.
"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK SİRK"
Bu kararın ardından açıklama yapan Arjantin Teknik Direktörü Javier Mascherano, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk!" dedi.LİONEL MESSİ: OLAĞAN DIŞI!Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, maç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deneyimli oyuncu, paylaşımında, "Olağan dışı" ifadelerini kullandı.