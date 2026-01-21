İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,304
  • EURO
    50,6245
  • ALTIN
    6688.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maçın son anlarında kötü haber! Galatasaray'da sakatlık gelişmesi
Spor

Maçın son anlarında kötü haber! Galatasaray'da sakatlık gelişmesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i konuk etti. Maçın 87. dakikasında sakatlık yaşayan Lucas Torreira oyuna devam edemedi ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Maçın son anlarında kötü haber! Galatasaray'da sakatlık gelişmesi
ABONE OL

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Atletico Madrid maçında sakatlandı ve 88. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelirken, Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılıların yarı sahasındaki bir pozisyondan sonra kendini yere bırakan Torreira'ya ilk olarak saha içinde sağlık ekibi müdahale etti. Daha sonra oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine 88. dakikada İlkay Gündoğan oyuna girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çay içerken bahçedeki sesleri duydu: Kurtları çaydanlıkla kovaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.