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Spor

Maçlar Antalya'da mı oynanacak? Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de kalan maçların Antalya'da oynanacağı iddialarına yanıt verdi. İşte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son dakika açıklaması...

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:44
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağını ve Süper Lig'de kalan maçların Antalya'da oynanacağı iddialarına yanıt verdi.

"LİGLERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI AY SONU ŞEKİLLENİR"

Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'in haberine göre; Başkan Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağının ay sonunda belli olabileceğini belirterek, "Liglerin ne zaman başlayacağını şu anda söylemek zor. Ancak ay sonunda bir şeyler şekillenir." ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR ANTALYA'DA OYNANACAK DİYE BİR ŞEY DEMEDİK"

Özdemir "Süper Lig'de kalan maçlar Antalya'da mı oynanacak?" sorusunu ise "Maçlar Antalya'da oynanacak diye bir kelime ağzımızdan çıkmadı. Böyle bir şey yok. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Bir gelişme olursa açıklarız." diyerek yanıtladı.

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