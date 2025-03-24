UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya ile Hollanda, 2-2 biten ilk maçın ardından Mestalla'da karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın da normal süresi 2-2 tamamlanınca mücadele uzadı. Uzatma dakikalarında gelen karşılıklı 1'er golün ardından 3-3 biten maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden İspanya yarı finale yükselen taraf oldu.

İspanya'nın gollerini 8 ile 67. dakikalarda Orayzabal ve 103. dakikada Yamal kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 54. dakikada Depay, 79. dakikada Maatsen ve 109. dakikada Simons'dan geldi.

Hollanda'yı saf dışı bırakan İspanya A Milli Futbol Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi oldu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kura çekiminin ardından Türkiye'nin diğer rakipleri Gürcistan ve Bulgaristan olmuştu.

Türkiye, A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takım'ımız Macaristan'ı devirerek tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlıların buradaki rakipleri belli oldu.

İşte muhtemel rakiplerimiz;

İngiltere, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İtalya, Hollanda, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Sırbistan, Galler, Belçika.