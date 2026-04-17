Süper Lig'de 30. hafta, Fenerbahçe - Rizespor ve Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmalarıyla başladı. Müsabakalardan önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenler de unutulmadı.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ ANLAMLI PANKART

Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.

Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.

MÜZİK YAYINI YAPILMADI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.

Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ YER ALDI

Öte yandan günün bir diğer maçında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Konyasporlu futbolcular, ısınmaya Kahramanmaraş'ta öldürülen öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yazılı olduğu tişörtle sahaya çıktı.