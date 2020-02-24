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Spor

Maçta kalp krizi geçirerek vefat etti!

Kasımpaşa-Denizlispor maçında kalp krizi geçirerek fenalık geçiren Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin vefat etti.

24 Şubat 2020 Pazartesi22:32 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:43

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Nursal Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı. Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Bilgin, hayatını kaybetti.

Denizlispor futbolcusu Mustafa Yumlu: "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." 

Denizlispor T.D. Bülent Uygun: "Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun."

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