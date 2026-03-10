İSTANBUL 16°C / 4°C
  Maçta kritik an! Liverpool'un golü VAR'dan döndü
Spor

Maçta kritik an! Liverpool'un golü VAR'dan döndü

Liverpool'un 70. dakikada Konate ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından el ile avantaj sağlandığı gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren incelemenin ardından hakem Gil Manzano endirekt serbest vuruş kararı verdi.

10 Mart 2026 Salı 22:35
Maçta kritik an! Liverpool'un golü VAR'dan döndü
Liverpool'un 70. dakikada Galatasaray'a karşı bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Dominik Szoboszlai'nin ortasında karambolde top Ibrahim Konate'ye çarparak ağlara girdi. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından el ile avantaj sağlama nedeniyle iptal edildi.

Pozisyon 'net kural' olduğu için monitörde inceleme olmadan direkt VAR kararıyla geçirsiz sayıldı.

Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk uzun süre bu karara itiraz etse de hakem Gil Manzano, endirekt serbest vuruş kararını değiştirmedi.

(Fotoğraf: TRT1)

