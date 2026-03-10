Liverpool'un 70. dakikada Galatasaray'a karşı bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Dominik Szoboszlai'nin ortasında karambolde top Ibrahim Konate'ye çarparak ağlara girdi. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından el ile avantaj sağlama nedeniyle iptal edildi.

Pozisyon 'net kural' olduğu için monitörde inceleme olmadan direkt VAR kararıyla geçirsiz sayıldı.

Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk uzun süre bu karara itiraz etse de hakem Gil Manzano, endirekt serbest vuruş kararını değiştirmedi.

(Fotoğraf: TRT1)