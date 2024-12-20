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Spor

Maçta ortalık karıştı! Arda Turan kırmızı kart gördü

Arda Turan, Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu gol öncesi İrfan Can'ın Caner Erkin'e faul yaptığı itirazında bulundu ve kırmızı kart gördü.

20 Aralık 2024 Cuma 21:07 - Güncelleme:
Maçta ortalık karıştı! Arda Turan kırmızı kart gördü
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile bulduğu galibiyet golünün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan, maçın hakemi hakemi Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Arda Turan ve Eyüpsporlu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu.

DEVRE ARASI TARTIŞMA

Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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