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Spor

Maçta tansiyon yükseldi! Halil Umut Meler'in penaltı kararına tepki

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler son dakikalarda verdiği penaltı kararıyla tartışmaların odağı oldu.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Maçta tansiyon yükseldi! Halil Umut Meler'in penaltı kararına tepki
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge, Atalanta'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanı hakemi Halil Umut Meler'in maçın son bölümlerinde verdiği penaltı kararı, tartışma konusu oldu.

Atalantalı oyuncular Club Brugge'ün son dakikalarda kazandığı penaltı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu.

Club Brugge forması giyen Nilsson'un penaltı atışını ağlara göndermesi sonrası Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve oyuncuların hakem ekibine olan tepkisi devam etti.

Sinirlerine hakim olamayan İtalyan teknik adam, üzerindeki kıyafeti çıkartarak maçın bitimini beklemeden soyunma odasına gitti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Atalantalı oyuncular, Meler'e olan tepkilerini devam ettirdi.

MAÇ SONU DA TEPKİLER SÜRDÜ

Maçın ardından Atalanta'da futbolculardan Charles De Ketelaere, "Uzaktaydım ama hakemin çok kibirli olduğunu gördüm. Konuşmadı ve herkese sarı kart gösterdi. 100 kişiye penaltı olup olmadığınız sorarsanız kimse evet demez. Hien öndeydi. Kimse o penaltıyı vermezdi. Son dakikada böyle kaybetmek acı veriyor. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ise şunları söyledi, "Artık herkesin fauller hakkında tamamen farklı bir fikri var. Elle oynamalar tartışma yaratıyor ancak bazen gerçekten zor oluyor. Asıl dram temaslar. Oyuncuların büyük çoğunluğu bağırıyor, çığlık atıyor. Herkes penaltı çalma peşinde. Futbol artık oyunla alakası olmayan bir yöne gidiyor. Artık kuralları bilmiyorum. Futbol bambaşka bir spora dönüşüyor."

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