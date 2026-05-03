  • Madrid Açık'ta şampiyon Sinner: Zverev'e set vermedi
Spor

Madrid Açık'ta şampiyon Sinner: Zverev'e set vermedi

Jannik Sinner, finalde Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek Madrid Açık'ta şampiyonluğa ulaştı. İtalyan raket bu zaferle üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenen İtalyan Jannik Sinner kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Sinner ile dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev karşılaştı.

Sinner, 57 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

24 yaşındaki Sinner, üst üste 5 Masters 1000 kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sinner, Roma Açık'ı da kazanması halinde takvimdeki 9 Masters 1000 turnuvasını kazanan tarihteki ikinci oyuncu olacak. Bunu daha önce Novak Djokovic başarmıştı.

