İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4785
  • EURO
    38,8039
  • ALTIN
    3420.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid evinde hata yapmadı! Rövanş öncesi avantajı kaptı
Spor

Real Madrid evinde hata yapmadı! Rövanş öncesi avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Milli futbolcumuz Arda Güler maçta süre almadı.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 01:05 - Güncelleme:
Real Madrid evinde hata yapmadı! Rövanş öncesi avantajı kaptı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk golü 4. dakikada Rodrygo kaydetti ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

Fede Valverde'nin pasıyla sağ kananatta topla buluşan Rodrygo, ceza alanına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlarla buluştu.

Atletico Madrid'de Julian Alvarez, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Javi Galan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Julian Alvarez, Eduardo Camavinga'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan top, aplarla buluştu.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Real Madrid'de Brahim Diaz, 55. dakikada ağları havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, sağına pasını aktardı. Sol iç kulvarda bulunan Ferland Mendy, hiç beklemeden topu Brahim Diaz ile buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Diaz, dar alanda Jose Gimenez'e şık bir çalım attıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlara gitti.

Derbi, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş öncesinde Carlo Ancelotti'nin ekibi avantajı kaptı.

ARDA GÜLER, YEDEK KULÜBESİNDE MAÇI TAMAMLADI

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

RÖVANŞ 12 MART'TA

Rövanş maçı, 12 Mart'ta Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.