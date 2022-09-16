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Spor

Madrid derbisi sert geçecek! Vinicius'a tehdit!

İspanya La liga 6.hafta mücadelesinde Real Madrid'i evinde konuk edecek Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius JR, Atletico Madrid'in kaptanı Koke tarafından sertçe uyarıldı.

Four Four Two Turkey16 Eylül 2022 Cuma 10:03 - Güncelleme:
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Four Four Two'nun haberine göre; Madrid derbisi öncesi Vinicius Jr Atletico Madrid'in önemli ismi Koke tarafından uyarıldı: "Eğer bizim stadyumumuzda (Wanda) dans ederek gol sevinci yaparsa başı belaya girer."

OYUNCUSUNA SAHİP ÇIKAN CARLO ANCELOTTİ:

"Vinicius bizim en önemli silahlarımızdan biri. Rakiplerin onun hakkında açıklamalar yaparak onu durdurmaya çalışması normal. Aslında hepimiz bu tip çıkışlara hazır olmamız gerek çünkü rakiplerimiz bunu denemeye devam edecektir. Vinicius'un değiştirmesi gereken tek bir davranışı bile yok . O rakiplerine ve hakemlere çok saygılı. Umarım gol atıp, dans eder."

İSTATİSTİKLERİ

Vinicius JR bu sezon Real Madrid'in oynadığı 8 resmi maçın 7'sinde skora katkı sağladı. 5 gol, 3 asist.

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