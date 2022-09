Haberler

>

Spor

>

Madrid derbisi sert geçecek! Vinicius'a tehdit!

Madrid derbisi sert geçecek! Vinicius'a tehdit!

İspanya La liga 6.hafta mücadelesinde Real Madrid'i evinde konuk edecek Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius JR, Atletico Madrid'in kaptanı Koke tarafından sertçe uyarıldı.