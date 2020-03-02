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Spor

Madrid liderliği Barça'dan aldı

Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren El Clasico'da kazanan 2-0'lık skorla Zinedine Zidane'ın öğrencileri oldu.

02 Mart 2020 Pazartesi00:54 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 00:54

La Liga'nın 26. haftası Real Madrid ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren El Clasico'ya sahne oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazanarak 7 maç aradan sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Vinicius Junior ve 90+2. dakikada Mariano Diaz kaydetti. Karşılaşma geçtiğimiz yıllara oranla pozisyon zenginliği bakımından daha kısır geçse de özellikle Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'in kritik kurtarışları öne çıktı. 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç isim olma ünvanını da elde etti.

Öte yandan Lionel Messi 43 kezle bu maçla Barcelona tarihinin en çok El Clasico'ya çıkan ismi oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 56 puana yükseldi ve Barcelona'yı geçerek La Liga'da liderliğe yükseldi. Barcelona ise 55 puanda kalarak haftayı 2. sırada tamamladı.

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