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Spor

Mafya ilişkisi istifa getirdi! Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza...

Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza, bir mafya mensubuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddialar nedeniyle görevini bıraktı.

AA23 Mart 2021 Salı 00:23 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 00:23
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Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Kokeza'nın istifa ettiği ve seçime kadar başkanvekili Marko Pantelic'in başkanlık görevini yürüteceği bildirildi.

Mayıs 2016'dan beri federasyon başkanlığı görevini yürüten Kokeza, organize suç örgütü mensubu ve tribün lideri Vlejko Belivuk ile ilişkisi olduğu iddiasıyla üç hafta önce sorgulanmıştı.

Kokeza, yayımladığı istifa mesajında, hakkındaki suçlamaları düşürmek için mücadele etmeye hazır olduğunu belirtip, 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçları öncesi Sırbistan Milli Takımı'na huzurlu bir ortam sunabilmek adına görevinden ayrıldığını dile getirdi.

Hakkındaki "tehlikeli yalanların" icra ettiği göreve zarar verdiğini kaydeden Kokeza, "Kendimi adaletin ve hakikatin hizmetine koymak amacıyla Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

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