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Spor

Magic, Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekli etti!

NBA'in efsane oyuncusu Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı forması, geçtiğimiz gece Orlando Magic tarafından emekliye ayrıldı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Magic, Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekli etti!
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Magic, Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı 127-113'lük yenilgi sonrası düzenlediği törende, O'Neal'ın 32 numaralı formasını emekli etti ve Shaq ise böylelikle takım tarihinde forması ilk emekliye ayrılan oyuncu oldu.

Magic'in formasını emekliye ayırmasını hiç beklemediğini söyleyen Shaq, törende şunları söyledi:

"'Geldiğiniz yeri asla unutmayın' derler. Ve benim profesyonel kariyerim burada başlamıştı. Hayatım boyunca çoğunlukla burada yaşadım. Taraftarlar ve genel olarak insanlar hep misafirperverdi. Bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Kariyerime başlamak için daha iyi bir yer olamazdı. Orlando'nun kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."

Los Angeles Lakers'ta 34 numaralı, Miami Heat'te ise 32 numaralı forması emekli eden O'Neal, Wilt Chamberlain ve Pete Maravich'ten sonra forması üç farklı takım tarafından emekliye ayrılan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

O'Neal, Magic formasıyla kariyeri boyunca çıktığı 295 maçta 27.2 sayı, 12.5 ribaund ve 2.8 blok ortalamaları yakalamış, takımla 1995'te NBA Finalleri'ne yükselmiş, ancak Houston Rockets tarafından elenmişti.

  • Orlando Magic
  • Shaquille ONeal
  • 32 numaralı forma

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