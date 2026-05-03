Mağlubiyete engel olamadı! Messi'nin takımı uzatmada dağıldı

MLS'in 11. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi.

Nu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Orlando geriden gelerek maçı 4-3 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter Miami, 4. dakikada Ian Fray, 25. dakikada Telasco Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

Erken açılan farka rağmen Orlando City; 39, 68 ve 78. dakikalarda Martin Ojeda attığı goller ile skoru dengeledi.

Maçta son noktayı 90+3'te Tyrese Spicer koydu ve müthiş geri dönüşte takımına 3 puanı kazandırdı.

MESSI'NİN HEYECANI YARIM KALDI

Inter Miami forması ile çıktığı 100. maçta yaşadığı şok geri dönüş yüzünden Lionel Messi'nin dalya heyecanı ise yarım kaldı.

UĞURSUZ GELDİ

Inter Miami, 4 Nisan'da taşındıkları yeni stadyumda oynadıkları 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu müsabakalarda Florida ekibi 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GELECEK MAÇLARI

Orlando City gelecek hafta deplasmanda Montreal ile karşılaşacak. Inter Miami ise Toronto'ya konuk olacak.

Florida ekibi bir sonraki iç saha maçını 18 Mayıs'ta Portland Timbers'e karşı oynayacak.