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  • Mağlubiyeti ardından adeta yıkıldı! Arda Güler'e teselli Rüdiger'den
Spor

Mağlubiyeti ardından adeta yıkıldı! Arda Güler'e teselli Rüdiger'den

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Lille ile deplasmanda karşılaştığı maçı 1-0'lık skorla kaybetti. İspanyol basını, oyuna 67. dakikada dahil olan Arda Güler'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon sonrası hayal kırıklı yaşadığını ancak Antonio Rüdiger'in milli yıldızı teselli ettiğini ifade etti.

3 Ekim 2024 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Mağlubiyeti ardından adeta yıkıldı! Arda Güler'e teselli Rüdiger'den
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Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Arda Güler yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.

Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.

Genç yetenek, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.

İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.

Haber detayında, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.

Haberde, Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

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