12 Ocak 2026 Pazartesi
  • Mağlubiyetin ardından öfkesine yenik düştü! Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor
Spor

Mağlubiyetin ardından öfkesine yenik düştü! Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler 68. dakikada oyuna dahil oldu. Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Arda Güler'in sinirlerine hakim olmaması ve yaptığı hareket gündem oldu. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 10:18
ABONE OL

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu maçın son düdüğüyle birlikte çok konuşulacak bir harekete imza attı.gündem

Arda Güler maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü.

Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.

Arda Güler'in o anları taraftar kamerasına yansıdı. Yıldız futbolcu sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.

