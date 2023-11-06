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Spor

Mağlubiyetin mimarı: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın son oynadığı Antalyaspor maçında hatalı gol yiyerek tepki toplayan Ersin Destanoğlu yenilginin mimarları arasında yer aldı.

Fanatik6 Kasım 2023 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
Mağlubiyetin mimarı: Ersin Destanoğlu
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Beşiktaş'ın 3-2 yenildiği Antalyaspor maçında Mert Günok'un yerine kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu sınıfta kaldı.

Mert Günok hazır olmasına rağmen teknik ekibin Antalyaspor karşısında 11'de görevlendirdiği Ersin Destanoğlu, etkisiz performansıyla elde edilen mağlubiyetinin mimarlarından oldu!

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında savunmanın arkasına atılan uzun topta Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel hareketlendi. Ersin Destanoğlu bu pozisyonda orta sahaya kadar geldi. Ersin Destanoğlu'nun dokunamadığı topu Sagiv Jehezkel kontrol etti. Sagiv Jehezkel'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak boş ağlarla buluştu. Antalyaspor bu golle birlikte 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve sonrasında 3-2 kazandı.

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