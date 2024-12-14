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Spor

Mağlup olmasına rağmen THY Avrupa Ligi'nde zirve Paris Basketbol'un

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı. Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonunda 10 hafta sonra mağlup olan Paris Basketbol yine de ligin zirvesindeki yerini korudu.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Mağlup olmasına rağmen THY Avrupa Ligi'nde zirve Paris Basketbol'un
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10 hafta sonra yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti.

Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.

PARİS BASKETBOL'UN SERİSİ SONA ERDİ

Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü.

Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.

- Haftanın MVP'si Leday

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Ligde 15. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99

ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91

Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82

Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92

Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93

Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67

Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94

Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73

LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93

Puan durumu:


TakımOGMAYAvP
1Paris Basketbol15114130412426226
2Monaco15105130212148825
3Bayern Münih15105134513133225
4Fenerbahçe Beko1510511831175825
5Olympiakos1596127312185524
6EA7 Emporio Armani Milan1596131612863024
7Zalgiris1596115011311924
8Kızılyıldız1587126012164423
9Anadolu Efes1587127012442623
10Panathinaikos AKTOR158712601257323
11Barcelona158712611262-123
12Partizan1578122412131122
13Real Madrid156912271232-521
14Baskonia156911651196-3121
15LDLC ASVEL156912391286-4721
16Maccabi Playtika1541112681322-5419
17Virtus Segafredo Bologna1531212031267-6418
18ALBA Berlin1531211831359-17618

LİGDE İLK YARI ÇİFT MAÇ HAFTASIYLA TAMAMLANACAK

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanacak.

Ligde 16. hafta maçları 17, 18 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık'ta oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:

16. Hafta:

17 Aralık Salı:

21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

17. Hafta:

19 Aralık Perşembe:

20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)

22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)

22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Sagafredo Arena)

22.00 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)

22.30 Kızılyıldız-Maccabi (Belgrad Arena)

23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)

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