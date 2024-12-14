Mağlup olmasına rağmen THY Avrupa Ligi'nde zirve Paris Basketbol'un

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10 hafta sonra yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti.

Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.

PARİS BASKETBOL'UN SERİSİ SONA ERDİ

Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü.

Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.

- Haftanın MVP'si Leday

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Ligde 15. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99

ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91

Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82

Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92

Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93

Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67

Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94

Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73

LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93

Puan durumu:



Takım O G M A Y Av P 1 Paris Basketbol 15 11 4 1304 1242 62 26 2 Monaco 15 10 5 1302 1214 88 25 3 Bayern Münih 15 10 5 1345 1313 32 25 4 Fenerbahçe Beko 15 10 5 1183 1175 8 25 5 Olympiakos 15 9 6 1273 1218 55 24 6 EA7 Emporio Armani Milan 15 9 6 1316 1286 30 24 7 Zalgiris 15 9 6 1150 1131 19 24 8 Kızılyıldız 15 8 7 1260 1216 44 23 9 Anadolu Efes 15 8 7 1270 1244 26 23 10 Panathinaikos AKTOR 15 8 7 1260 1257 3 23 11 Barcelona 15 8 7 1261 1262 -1 23 12 Partizan 15 7 8 1224 1213 11 22 13 Real Madrid 15 6 9 1227 1232 -5 21 14 Baskonia 15 6 9 1165 1196 -31 21 15 LDLC ASVEL 15 6 9 1239 1286 -47 21 16 Maccabi Playtika 15 4 11 1268 1322 -54 19 17 Virtus Segafredo Bologna 15 3 12 1203 1267 -64 18 18 ALBA Berlin 15 3 12 1183 1359 -176 18

LİGDE İLK YARI ÇİFT MAÇ HAFTASIYLA TAMAMLANACAK

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanacak.

Ligde 16. hafta maçları 17, 18 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık'ta oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:

16. Hafta:

17 Aralık Salı:

21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

17. Hafta:

19 Aralık Perşembe:

20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)

22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)

20 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)

22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Sagafredo Arena)

22.00 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)

22.30 Kızılyıldız-Maccabi (Belgrad Arena)

23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)