İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6726
  • EURO
    31,2051
  • ALTIN
    1815.87
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Magomed Adiev: Bakhtiyor, altın gibi bir adam
Spor

Magomed Adiev: Bakhtiyor, altın gibi bir adam

Kazakistan Milli Takım Teknik Direktörü Magomed Adiev, Beşiktaş'ın sezon başında CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov için övgü dolu sözler söyledi. Adiev ifadelerinde, 'Bakhtiyor, altın gibi bir adam. Eşine zor rastlanır. Duyarlı, alçakgönüllü, kocaman kalbi olan bir adam.' cümlelerine yer verdi.

Akşam15 Kasım 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Magomed Adiev: Bakhtiyor, altın gibi bir adam
ABONE OL

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan'da adeta milli kahraman olarak görülüyor.

Ülkesiyle çıktığı son maçta Finlandiya ağlarını iki kez sarsan Zaynutdinov, hem takımına 3 puanı kazandırmış hem de 14 gole ulaşarak Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

Başakşehir maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Bakhtiyor, Milli Takım'a da gidememişti.

Kazakistan'ın Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ve Slovenya ile oynayacağı maçlar öncesi Teknik Direktör Magomed Adiev, İtalyan basınına açıklamalar yaptı. Adiev, Beşiktaş'ın Kazak yıldızıyla ilgili övgü dolu sözler söyledi:

"ALTIN GİBİ BİR ADAM"

"Bakhtiyor, altın gibi bir adam. Eşine zor rastlanır. Duyarlı, alçakgönüllü, kocaman kalbi olan bir adam. O, takımın sahadaki lideri. Beni, ailesiyle yemeğe davet edecek kadar olgun. Futbolculuğu hakkında söylenecek bir şey yok. Sahada anlık değişen durumlara ayak uydurabilen ve gerektiği zaman müthiş bir soğukkanlılıkla skor katkısı yapabilen bir hücum oyuncusu. Tek bir futbolcu hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Bakhtiyor'un bizim her zaman faydalanabileceğimiz standart jokerimiz olduğu aşikar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.