Mahamadou Ba, Bandırmaspor'da

IHA 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:44

RH Bandırmaspor ligin ilk dört haftası geride kalırken, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye transferlerini sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen ve orta saha mevkiinde oynayan Mahamadou Ba da bordo-beyazlı kadroya katılan isimlerden oldu. Kariyerindeki 29 maçta toplam 6 gole imza atan 21 yaşındaki genç oyuncunun 1 de asisti bulunuyor. Malili futbolcu, iki yıldır BB Erzurumspor’da oynuyordu. Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde de Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthasis’te forma giyen Ruben Rayos ile anlaşmıştı.