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Spor

Mahamadou Ba, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor transfer döneminin bitimine az bir süre kala BB Erzurumspor'dan Mahamadou Ba'yı renklerine bağladı.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:44
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RH Bandırmaspor ligin ilk dört haftası geride kalırken, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye transferlerini sürdürüyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen ve orta saha mevkiinde oynayan Mahamadou Ba da bordo-beyazlı kadroya katılan isimlerden oldu. Kariyerindeki 29 maçta toplam 6 gole imza atan 21 yaşındaki genç oyuncunun 1 de asisti bulunuyor. Malili futbolcu, iki yıldır BB Erzurumspor’da oynuyordu. Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde de Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthasis’te forma giyen Ruben Rayos ile anlaşmıştı.

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