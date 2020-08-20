Mahir Ağva'dan Karşıyaka'ya 1+1 yıllık imza

IHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:00

2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren Pınar Karşıyaka, kadrosunu Alman asıllı Türk oyuncu Mahir Ağva ile güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, hem pivot hem uzun forvet pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladı. Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva’ya "hoş geldin" derken 24 yaşındaki oyuncuya yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Tekfen forması giyen Mahir Ağva, çıktığı 23 lig maçında 3 sayı ve 2.6 ribaund ortalamaları tuttururken EuroCup’ta çıktığı 16 maçta ise 1.9 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.