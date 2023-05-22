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Spor

Mahmoud Trezeguet: Gollerim ve galibiyet için hamdolsun

Spor Toto süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Mahmoud Trezeguet maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:33 - Güncelleme:
Mahmoud Trezeguet: Gollerim ve galibiyet için hamdolsun
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Trabzonspor'un, Fatih Karagümrük'ü yendiği maçta iki gol atan Trezeguet, maçın ardından konuştu.

Trezeguet yaptığı açıklamada, "Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte." dedi.

Attığı ilk golün Batuhan'ın kendi kalesine attığının yazılması üzerine Mısırlı oyuncu, "Belki kendi kalesine gol olarak yazıldı ama kaleye şut atan bendim. Benim attığım bir goldü, orta yapsam anlarım ama kaleye doğru vurduğum bir toptu. İstedikleri şekilde yazabilirler. Benim golüm değildi, kendi kalesine gol diye yazarlarsa o onların sorunu. Ben hak ettiğimi düşünüyorum, kendi golüm olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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