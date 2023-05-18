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Spor

Mahmud Trezeguet: Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'un deneyimli savunmacısı Mahmud Trezeguet maç sonu açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2023 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Mahmud Trezeguet: Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor
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Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Mahmud Trezeguet, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Attığı golün bir öneminin olmadığını söyleyen Trezeguet, "Ne söyleyeceğimiz bilmiyorum, çok üzgünüm. Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor. Daha iyiye gideceğimizi umuyorum. İnşallah daha iyi oluruz." dedi.

Her zaman oynamak için hazır durumda olduğunu söyleyen Mısırlı oyuncu, "İlk 11'de değildim ama sonranda oyuna girdim. Oynamak için her zaman hazırım." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Trabzonspor forması ile 38 resmi maça çıkan 28 yaşındaki başarılı savunmacı Mahmud Trezeguet 10 gol, 7 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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