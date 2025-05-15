Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenledi.

İŞTE MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİ

Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz

"ÇIKIN ÖZELEŞTİRİ YAPIN"

Şekip Bey güzel bir konuşma yaptı Divan Kurulu üyelerine, 'Durumumuz iyi değil, çıkın özeleştiri yapın' dedi. Divan bir senatodur, yüzde 90'ını tanırım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yönetime tabii ki sahip çıkacaklar, 3 seneliğine seçiliyor insanlar 1 sene değil, bunu yapmaları doğal ama bu kadar abartılır mı! Durumun vahametin anlayın, anlatın!

"FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINI BECEREMEDİN"

Derneklere Fenerbahçe Evleri yapmaya karar vermiştik, cebimizden para koyarak. Ankara'ya da yapmıştık. Çok Fenerbahçeli de 100'er bin dolar vererek Ankara Evi kurdu. Antalya'ya kurduk. Niye yapıyorduk derneklere, biz Türkiye'nin en büyüğüyüz, Anadolu'nun en büyük kulübüyüz. Hala öyle 7 seneye rağmen ama başarı yok. Başarı da olmadığı için dernek üyeleri 2-3 bilet için ağızlarını açmıyor. Ölü toprağı var Fenerbahçe'de, bunu kaldıramazsak başarılı olamayız. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu. Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Sen iyi insan olabilirsiniz ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin.

2018'de verdiğini sözler. İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var.

"ŞAMPİYON YAPAMIYORSAN AYRILACAKSIN"

İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım. Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!

Bir torunumu Fenerbahçeli yaptık, 6 senedir iptal edilmeyen kombinem var, sırf o çocuk Fenerbahçeli kalsın diye maça götürdüm, dandik Avrupa maçı 0-0 bitti yenemedik. Yine bir problem olacak, kazara Göztepe maçına götürdüm, 2-0 mağluptuk ilk devre, çocuk uyanık bana babasına bakıyor, 3-2 yendik de çocuğu kurtardık, ilkokul 1'de."Mahmut Uslu: "Bir torunumu Fenerbahçeli yaptık, 6 senedir iptal edilmeyen kombinem var, sırf o çocuk Fenerbahçeli kalsın diye maça götürdüm, dandik Avrupa maçı 0-0 bitti yenemedik. Yine bir problem olacak, kazara Göztepe maçına götürdüm, 2-0 mağluptuk ilk devre, çocuk uyanık bana babasına bakıyor, 3-2 yendik de çocuğu kurtardık, ilkokul 1'de.

İnsanlar 7-8 yaşındayken Fenerbahçeliyse, ilkokulda dalga geçilirse dönebilirler. İnsanlar her şeyden vazgeçebilirler. İnsanlar partisinden, karısından kocasından ayrılır ama Fenerbahçe'den ayrılmaz. Bu en önemlisi.

KIM MIN-JAE TEPKİSİ

Eljif Elmas'ı zorla aldık, iki sene sonra önemli bir oyuncu oldu. Onu Napoli'ye sattın. Min-Jae'yi aldın. Çok önemli bir oyuncuydu zaten. Onu da Napoli'ye sattın. Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun sen?

"OSIMHEN İÇİN NİYE GÖRÜŞMEDİN?"

Napoli'ye o kadar oyuncu sattınız! Başkanlarıyla hiç mi diyaloğunuz yoktu da, Victor Osimhen için görüşmediniz?

"GÜZEL TAKIMI BOZDUNUZ"

2017/18'de 10 maçın 9'unu kazanan bir kadro vardı. Galipken bile biz yuhlanıyorduk. Önemli değil, seyirci yapar, yaptırılır. Biz o işleri hiç bilmeyiz. O takımın başında olan Aykut Kocaman, yanında çok önemli bir arkadaşımız, bunların hepsi önemli insanlardı. Bunları kötü şekilde ayırdınız. O takıma para pul, battı dediniz; hiçbir şey olmadığı halde bunları söylediniz. Allah'tan devlet yardım etti. O güzel takımın tamamen omurgasını bozdunuz. 15-16 gol atan Fernandao vardı, Soldado vardı. Sattınız ama yerine iyisini koymalıydınız. Takım böyle bozulabilir mi!

"JOSEF'İ NİYE ALMADINIZ?"

Giuliano diye bir oyuncumuz vardı. Onu da büyük fedakarlıklara getirmiştik. Alex istatistiklerine yakındı bu oyuncu. Josef vardı, bize gelmiş en önemli defansif orta saha oyuncusuydu. 16 milyon euro'ya Aziz satmam dedi. Yerine aldınız mı, hala alamadınız. Aldığınız oyuncular onun ayarında değil. 3 sene sonra size geldi ilk, almadınız. Niye almadınız anlamış değilim. Çok yanlış yaptınız. Stoperler sattınız, yerine adam almadınız.

"AZİZ YILDIRIM HALA İÇERDEYDİ!"

Biz hiç muhalefet yapmadık. Aziz hiç yapmadı, Allah var. Ben bir kere konuştum, bana 'car car konuşuyor' dedin. Sonra sana çok ağır cevap verdim Ali Koç. 'Senle TV'ye çıkacağım, konuşacağım' dedin, çıkamadın yapamadın. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe'de onlar bunlar demeyiz, biz birlikte savaştık. Biz birlikle meşum işleri çözdük, birlik olmasak Aziz hala hapisteydi. 100 sene hapis cezası istediler onlara.

"İMZA İLE GİTMEN OLMAZ!"

Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum! Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler! Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz!

"HER KONUDA YANLIŞ YAPTINIZ"

Siz her konuda yanlışlar yaptınız Sayın Başkan. Ben her Fenerbahçeli'yi severim, 1-2 kişi hariç. Kulüpten alanlar hariç herkesi severim. Yapılacak iş değil Herkesin bu kötü, bunun şeyini kapat, buna verme, buna yapma. Yeni jenerasyon beni tanımıyordur, 'Mahmut sivri dilli, şöyle böyle bağırıyor' derler. Ben 60 sene spora hayatımı verdim. Genç milli oyuncu oldum. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptık. Milli takım antrenörüyüm. Basketbolun sevdalısıyım. Bir gün Divan'da başkan lütfetti, 'Mahmut Uslu'ya söz verdim, 4-5 bin kişilik salon yapacağız' dedi. Kuliste 'Vallahi 11 bin dönüm yer alıyoruz, salon yapacağız' dedim. Allah nasip etti, denk düştü, Ülker ile birleştik, 4-5 bin yerine 15 binlik salonumuz oldu. Bu işlere girdik.

"2010 YILINDA İSTİFA ETTİM..."

Ben 2010'da istifa ettim. Beni Lazio maçına çağırdı. 'Sen onla bunla uğraşıyorsun, 7-8 salondan geliyor, 12-13 Murat Ülker veriyor, abuk subuk antrenörler getiriyorsun, Obradovic'i alın getirin' dedim, gece 2'de. Obradovic'i aldılar, Fenerbahçe erkek basketbolu ondan sonra yükseldi. 2 kere final oynadı, devamlı Final Four'a girdi. Sonra Obradovic'i yolladılar niye bilmiyorum. Obradovic'in önerdiği antrenörü getirdiler. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyon olacağız Final Four'da.

"AMATÖRLERDE DE BAŞARILI DEĞİLSİN!"

Fenerbahçe hedef kulüptür. Hedefi şampiyonluktur. Şampiyonluk dışındaki hiçbir şey, kesmez Fenerbahçeli'yi. Biz masa tenisini bile heyecanla seyredirdik. Biz emek verdik bu kulübe. Voleybol ikinci ligdeydi biz geldiğimizde. 100. yılda atak verdik, amatörlerde hep başa oynadık. Hep şampiyonluğa oynayacaksınız. Ben amatörlerde başarılıyız lafına inanmıyorum. Siz Türk oyuncu yetiştiremiyorsunuz, hala Eda var. Erkek basketbolda yok, hala Melih oynuyor, Türk oyuncu yok. Aşağıdan oyuncu getirmeniz lazım, o kadar antrenörler, salonlar var. Kusura bakmayın, başarılı değilsiniz.

"GİDECEKSİN! BİZ UÇURURUZ"

Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak.

"SKRINIAR'I DA AZİZ YILDIRIM SÖYLEDİ"

Bizim kadromuz çok güzel, muazzam diyor. Kabul etmiyorum. No. Kadromuz güzel değil. Son 2 oyuncu haricinde; Talisca ve Skriniar iyi değil. Skriniar'ı da Aziz söylemiş yemekte. Çok idddialı söylüyorum; rakibin senden hangi oyuncuyu alır? Sen rakipten kimleri alırsın? Sen rakibinden en aşağı 4-5 oyuncu istersin, rakibin senden Talisca ve Skriniar haricinde kimseyi almaz. Kadro budur. Aziz'in takımlarından rakipler 5 oyuncu isterdi, biz 1 tane istemezdik. Bizim kadro hep daha iyiydi.

"YAPI MI? ULUSOY DÖNEMİNDE..."

Yapı mapı diyorsunuz ya, Haluk Ulusoy döneminde, iyi Galatasaraylı ve Trabzonlu, onun döneminde 4 şampiyonluk aldık, onlara rağmen olduk. Yapı mapı en büyüğü bizdeydi, kurşunu biz yedik. Biz ismini vermeyeceğim şehirden normal çıkış yapamadık. Bütün Fenerbahçeli emekçiler bilir. Biz bunları yaşadık. Sizin yapacağınız tek şey şuydu; emek verecektiniz emek. Hakem seminerine kaç kere gittin, gideceksin. Para! Doğru dürüst transfer yapmadın.

"BAŞKANSIN, NEREDESİN?"

Algı operasyonları! Söylemediğim şeyler var. Futbolcular ne kadar entel dantelse de bir başkanı, bir antrenörü tanır. Antrenör oynatır, başkan parayı verir. Galatasaray maçı oynanır, yoksun. Orada yoksun. Olmazsan olmaz. Beşiktaş maçı, orada olacaksın! Toplantı yapacaksın. Antrenörüne söyleyeceksin. Burası İsveç, Finlandiya değil. Milan'da eski başkan antrenöre bağırdı. Karışma marışma olmaz. Burası Türkiye, her şey olur! Devre arası bağıracaksın. Biz böyle büyüdük. Böyle kesin olmaz. Kurumsal! Ne kurumsalı, 4 kartımı iptal ediyorsun. Kurumsal olmak istiyorsan böyle hakkın olmaz. Yapmayacak mısın! Azizci diye kimseyi atmayacaksın!

"GEREKİRSE BAŞKAN OLURUM"

Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur.

"İSTİFA ETMEZSE, İMZA ATARIM"

Bir hafta içinde Ali Koç, kendi karar vermezse ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır.