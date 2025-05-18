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Spor

Mahmut Uslu: Fenerbahçe tarihinde böylesi görülmemiştir

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'un eylül ayında seçim kararı almasına tepki gösterdi ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Mahmut Uslu: Fenerbahçe tarihinde böylesi görülmemiştir
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından açıklama yaptı.

Uslu, eylül ayındaki seçim kararına tepki gösterdi ve imza kampanyasına destek vereceğini söyledi.

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.

Diğer yandan dün akşam (cumartesi) Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."

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