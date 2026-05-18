  • Mahmut Uslu: Galatasaray'ın gidişatını durduracağız
Spor

Mahmut Uslu: Galatasaray'ın gidişatını durduracağız

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçim ofisinin açılışında konuşan Mahmut Uslu, Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluk serisine dikkat çekerek, “Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız.” ifadelerini kullandı.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı.

Kadıköy Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı. Seçim çalışmaları sebebiyle Ankara'da bulunan başkan adayı Yıldırım, törende yer almadı.

Açılış için kurdeleyi kesen Mahmut Uslu, ilk kez seçim ofisi açtığını söyledi.

Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyonluk yaşamasına dikkati çeken Uslu, "Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız." ifadelerini kullandı.

