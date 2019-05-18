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Maicon, Amrabat ve Giuliano'nun formasını giydiği Al Nassr şampiyon oldu

Suudi Arabistan'ta Giuliano, Maicon ve Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr, son maçını kazanarak 1 puan farkla şampiyon oldu. Gomis'in takımı Al Hilal ise sezonu 2. sırada tamamladı.

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Suudi Arabistan'da Al Nassr 8. kez mutlu sona ulaştı. Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Maicon Roque, Nordin Amrabat ve Fenerbahçe'de oynamış olan Giuliano'nun formasını giydiği Arap ekibi Al Nassr, ligin son haftasında Al - Batin'i 2-1'lik skorla mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Brezilyalı futbolcu Giuliano bu sezon kaydettiği 8 gol ile şampiyonluğa katkı verirken, Amrabat ise, 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak, Arabistan'ın Al-Hilal takımına giden Bafetimbi Gomis'in takımı ise ligi Al-Nassr'ın en yakın takipçisi konumunda kapattı.

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