Maicon: Eşim beni terk etti
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Maicon, eşiyle ilgili çıkan haberleri doğruladı. Brezilyalı futbolcu, 'Evi terk ettiği doğru. Daha fazla yorum yapmayacağım çünkü ilişki kutsaldır' dedi.
Yüzünden düşen bin parça, çevresiyle selamlaşmakta bile güçlük çekiyor... Galatasaray'ın yıldızı Maicon'un son dönemdeki bozuk ruh halinin sebebi ortaya çıktı.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula çocuğunu alarak evi terk etti ve boşanma davası açtı.
Uzun süredir eşinden ve çocuğundan ayrı yaşayan Maicon da kelimenin tam anlamıyla bunalıma girdi. Deneyimli oyuncunun normale dönmesi için teknik heyet ve takım arkadaşları seferberlik ilan etmiş durumda.
"SADECE GALATASARAY'I DÜŞÜNÜYORUM"
Olayı doğrulayan Maicon, "Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şu an için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar" dedi.
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