Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maicon: Eşim beni terk etti

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Maicon, eşiyle ilgili çıkan haberleri doğruladı. Brezilyalı futbolcu, 'Evi terk ettiği doğru. Daha fazla yorum yapmayacağım çünkü ilişki kutsaldır' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüzünden düşen bin parça, çevresiyle selamlaşmakta bile güçlük çekiyor... Galatasaray'ın yıldızı Maicon'un son dönemdeki bozuk ruh halinin sebebi ortaya çıktı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Fanatik'in haberine göre 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula çocuğunu alarak evi terk etti ve boşanma davası açtı.

Uzun süredir eşinden ve çocuğundan ayrı yaşayan Maicon da kelimenin tam anlamıyla bunalıma girdi. Deneyimli oyuncunun normale dönmesi için teknik heyet ve takım arkadaşları seferberlik ilan etmiş durumda.

"SADECE GALATASARAY'I DÜŞÜNÜYORUM"

Olayı doğrulayan Maicon, "Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şu an için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA