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Maicon: Galibiyeti hocamıza armağan ediyorum

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Maicon açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu Maicon açıklamalarda bulundu.

"3 puanı başta hocamız İmparator'a..."

"Tanrı'ya şükürler olsun ki burada çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese şu mesajı verdik, Galatasaray ne olursa olsun çok güçlü bir takım.  Aldığımız 3 puanı başta hocamız İmparator'a, yardımcı hocamız Hasan Şaş'a ve bizimle olamayan arkadaşlarımıza armağan ediyorum.

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