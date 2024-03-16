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Spor

Maicon: Neymar bir virtüöz

Brezilyalı eski savunma oyuncusu Maicon, Neymar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2024 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Maicon: Neymar bir virtüöz
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Brezilyalı eski savunma oyuncusu Maicon, vatandaşı Neymar ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Maicon, "Birçok insan onun maksimumuna ulaşamadığını düşünüyor. Neymar'ın kariyerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde gelen soruya, "Benim için Neymar bir yıldız. Kişisel olarak ona hayranım. Saha dışında yaptıkları ise sadece kendisini ilgilendiriyor. Benim için her zaman eşsiz bir oyuncu olarak kalacaktır. Evet, herkesin ondan beklediği zirveye ulaşamadı, örneğin Ballon d'Or ödülünü kazanmak gibi. Ancak onu bir futbolcu olarak değerlendirdiğini zaman, Neymar'ın bir virtöüz olduğu tartışılmaz. Ona hayranlık duymaktan asla vazgeçmeyeceğim çünkü o benim için bir fenomen" cevabını verdi.

Maicon, Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain'e transferi için Barcelona'dan ayrılmasının doğru bir karar olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Bu kararın, Neymar'ın takdirine bağlı olduğuna inanıyorum. Yine de bana göre Barcelona'da kalmak daha iyi olurdu. Olağanüstü futbolcuların yanında oynuyordu. Barcelona'da kalması daha iyi karar olacaktı" cevabını verdi.

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