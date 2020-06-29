İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8572
  • EURO
    7,7084
  • ALTIN
    390.58
  • BIST100
    115843
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maicon'da opsiyon krizi! Galatasaray'a geri dönüyor
Spor

Maicon'da opsiyon krizi! Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'dan kiralık olarak Al Nassr'a giden Maicon'un satın alma opsiyonunda çıkan sıkıntıdan dolayı iki kulübün anlaşamadığı iddia edildi.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:36 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:37
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a kiralanan Maicon, sarı-kırmırılı kulübe geri dönüyor.

Sky Sports Arabia, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Al Nassr'ın transferden vazgeçtiğini yazdı.

TRANSFER YATTI!

Galatasaray 1.5 sezon için 1.7 milyon euro kiralama bedeli aldığı Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro daha istiyor.

Arap kulübünün 3 milyon euronun üzerine çıkmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği vurgulandı.

Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, klasik otomobil kullandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.