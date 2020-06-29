Maicon'da opsiyon krizi! Galatasaray'a geri dönüyor

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:36 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:37

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'a kiralanan Maicon, sarı-kırmırılı kulübe geri dönüyor.

Sky Sports Arabia, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Al Nassr'ın transferden vazgeçtiğini yazdı.

TRANSFER YATTI!

Galatasaray 1.5 sezon için 1.7 milyon euro kiralama bedeli aldığı Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro daha istiyor.



Arap kulübünün 3 milyon euronun üzerine çıkmadığı ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği vurgulandı.

Galatasaray'ın 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Maicon, Al Nassr'da 1.5 sezonda 39 maça çıktı.