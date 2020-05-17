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Spor

Mainz 2 farktan döndü, hayati 1 puan aldı!

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta maçında Köln ile Mainz karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı, puanlar paylaşıldı.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:42 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:42
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Bundesliga'nın 26. haftasında Köln ile Mainz, RheinEnergie Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı.

Ev sahibi Köln, 6. dakikada Mark Uth'un penaltıdan ve 53. dakikada Florian Kainz'ın attığı gol ile 2-0 öne geçti.

Pes etmeyen Mainz, 61. dakikada Taiwo Awoniyi ve 72. dakikada Pierre Kunde Malong'un ayağından bulduğu gollerle geriden gelmeyi başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar 1'er puana razı oldu.

Köln bu sonuçla beraber 33 puana yükseldi ve 10. sırada kaldı. Konuk ekip Mainz ise; 27 puanla 15. sırada kaldı ve düşme hattında hayati 1 puan kazandı.

KÖLN TARAFTARI TAKIMINA DESTEĞİ UNUTMADI

Seyircisiz oynanan maça rağmen Köln taraftarı takımını unutmadı ve tribünlere takım için mesajlar ve formalar bırakıldı.

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