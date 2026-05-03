Mainz, 3 haftalık galibiyet hasretine St. Pauli karşısında son verdi

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz 05, St. Pauli deplasmanına konuk oldu. Mainz, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Mainz'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Phillip Tietz ve 40. dakikada Philipp Mwene kaydetti. St. Pauli'nin tek golünü 87. dakikada Abdoulie Ceesay attı.

Bu sonucun ardından Mainz, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. 26 puanda kalan St. Pauli, ligin kalan haftalarında alınacak sonuçlara göre küme düşecek veya play-out oynayacak.

Mainz, ligin gelecek haftasında sahasında Union Berlin'i konuk edecek. St. Pauli, Leipzig deplasmanına gidecek.