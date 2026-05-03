İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mainz, 3 haftalık galibiyet hasretine St. Pauli karşısında son verdi
Spor

Mainz, 3 haftalık galibiyet hasretine St. Pauli karşısında son verdi

Mainz, Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Mainz, 3 haftalık galibiyet hasretine St. Pauli karşısında son verdi
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz 05, St. Pauli deplasmanına konuk oldu. Mainz, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Mainz'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Phillip Tietz ve 40. dakikada Philipp Mwene kaydetti. St. Pauli'nin tek golünü 87. dakikada Abdoulie Ceesay attı.

Bu sonucun ardından Mainz, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. 26 puanda kalan St. Pauli, ligin kalan haftalarında alınacak sonuçlara göre küme düşecek veya play-out oynayacak.

Mainz, ligin gelecek haftasında sahasında Union Berlin'i konuk edecek. St. Pauli, Leipzig deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.