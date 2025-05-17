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Spor

Mainz ile Bayer Leverkusen puanları paylaştı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Mainz, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Mainz ile Bayer Leverkusen puanları paylaştı
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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Mainz, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. MEWA Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Mainz, Paul Nubel'in 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bayer Leverkusen, ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekipte Patrik Schick 49. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı. Schick, 54'te bir kez daha fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne taşıdı.

Mainz, 63. dakikada Jonathan Burkardt'ın penatıdan attığı golle mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligi 69 puanla ikinci sırada tamamladı. Mainz ise 52 puanla ligi 6. sırada tamamladı ve gelecek sezon Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

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