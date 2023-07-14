Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Geride kalan sezon sonrası sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile yapılan görüşmeler sonrası Kayserispor, oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Majid Hosseini 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. İmzaların ardından dün Kayseri'ye gelen Majid Hosseini takıma katıldı ve çalışmalara başladı.

Majid Hosseini, "Merhaba Kayserispor taraftarı. 2 yıl daha bu şanlı forma altında terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey için teşekkürler" dedi.