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Spor

Majid Hosseini takıma katıldı

Kayserispor'un sözleşme uzattığı Majid Hosseini Kayseri'ye gelerek takıma katıldı.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Majid Hosseini takıma katıldı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Geride kalan sezon sonrası sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile yapılan görüşmeler sonrası Kayserispor, oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Majid Hosseini 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. İmzaların ardından dün Kayseri'ye gelen Majid Hosseini takıma katıldı ve çalışmalara başladı.

Majid Hosseini, "Merhaba Kayserispor taraftarı. 2 yıl daha bu şanlı forma altında terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Her şey için teşekkürler" dedi.

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