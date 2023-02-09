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Spor

Malatya BB Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcu depremde vefat etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcu vefat etti.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Malatya BB Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcu depremde vefat etti
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde vefat ettiği açıklandı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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