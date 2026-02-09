Malatya Yeşilyurtspor 3 puanı 1 golle aldı

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında karşılaştığı Mazıdağ Fosfat Spor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Ahmet Fındık, Ali Bezgin
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Massis Gülük, Güney Tutcuoğlu (Ömer Uzun dk 90), Eren Şimşek, Tahsin Özler (Yasin Yıldız dk. 85), Yusuf Yalçın Arslan, Tayyip Kanarya, İslam Çerioğlu, Selimcan Temel (İsmail Zobu dk. 62, Ümitcan Ekşi dk. 90), Mehmet Güneş (Ahmet Uzun dk. 62)
Mazıdağ Fosfat Spor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Hasan Çavdar (Çağatay Yılmaz dk. 71), Tolga Mert Aslan, Nurettin Çağlar, Murat Berkan Demir (Mehmet Kılınç dk. 64), Mehmet Aslan, Burak Özbakır (Azad Baran dk. 64), Mehmet Bağcı (Ahmet Çelik dk. 76), Mertcan Aşçı, Özgür Güler, Murat Elkatmış
Gol: Güney Tutçuoğlu (dk. 19) (Malatya Yeşilyurtspor)
Sarı kartlar: Massis Gülük, Furkan Metin, Ahmet Uzun, İsmail Zobu (Malatya Yeşilyurtspor) Murat Elkatmış (Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor)