Malatya Yeşilyurtspor'dan final maçı öncesi taraftara çağrı

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması öncesinde yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mücadelenin sadece bir futbol maçı olmadığı, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma iradesini ve birlik ruhunu temsil ettiği kaydedildi.

Sezon boyunca ortaya konulan mücadeleye dikkat çekilen açıklamada, futbolcuların, teknik heyetin ve taraftarların büyük bir inanç ve fedakarlıkla final aşamasına geldiği ifade edildi. Play-off sürecinde gösterilen performansın kulübün şehir için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Final öncesinde takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığı, tüm kadronun teknik heyet planlaması doğrultusunda maça hazır olduğu bildirildi.

Taraftarlar için tahsis edilen araçların bu gece saat 00.00'da Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önü (Alpaslan Türkeş Bulvarı İtfaiye karşısı) hareket edeceği duyuruldu. Taraftarlardan belirtilen noktada zamanında hazır bulunmaları ve yolculuk boyunca kurallara uymaları istendi.Açıklamada ayrıca bilet durumuna ilişkin bilgi verilerek Güney Kale Arkası tribününde 2 bin 70, Doğu Maraton tribününde 450 olmak üzere toplam 2 bin 520 biletin satışta olduğu aktarıldı. Taraftarlara bilet işlemlerini geciktirmemeleri çağrısı yapıldı.

Kulüp açıklamasında, Ankara'daki karşılaşmada en büyük gücün taraftar desteği olacağı ifade edilerek Malatya'dan ve farklı şehirlerden gelecek tüm taraftarların tribünlerde yer alması istendi.