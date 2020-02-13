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Spor

Malatyaspor maçı öncesi Falcao müjdesi

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takımla birlikte çalıştı

13.02.2020  15:30 - Güncelleme: 13.02.2020  15:30

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası’nda oynanan Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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