İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4849
  • EURO
    21,29
  • ALTIN
    1239.08
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Malcolm Brogdon NBA'de yılın 6'ncı adamı oldu
Spor

Malcolm Brogdon NBA'de yılın 6'ncı adamı oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Malcolm Brogdon, yılın 6'ncı adamı seçildi.

AA21 Nisan 2023 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Malcolm Brogdon NBA'de yılın 6'ncı adamı oldu
ABONE OL

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonu 14,9 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamlayan ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Immanuel Quickley (New York Knicks) ve Bobby Portis'i (Milwaukee Bucks) geçti.

Celtics'in Doğu Konferansı'nı 2. sırada bitirmesinde önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Brogdon, bu sezondan itibaren ligin efsane oyuncularından John Havlicek'in isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

2017'de yılın çaylağı ve 2023'te yılın 6'ncı adamı seçilen Brogdon, Mike Miller'dan sonra iki ödülü de kazanan 2. oyuncu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.