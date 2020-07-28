IHA 28 Temmuz 2020 Salı 12:25 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:25

Fenerbahçe Beko’da ayrılıklar devam ediyor. 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli ekipte forma giyen ABD’li pivot Malcolm Thomas ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas’a, Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."

Bayern Münih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den ayrılan Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.