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Spor

Malcom: PSG ile görüştüm ama olumsuz sonuçlandı

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Malcom, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2023 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Malcom: PSG ile görüştüm ama olumsuz sonuçlandı
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Rusya ligi ekibi Zenit forması giyen Brezilyalı golcü Malcom transfer söylentilerine yanıt verdi.

Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, PSG'nin kendisiyle transferi için görüştüğünü söyledi.

Malcom, "PSG'den ilgi vardı. Görüşmeler maalesef sonuçlanmadı. Ama ben çalışmaya devam edeceğim. Görüşmeler devam edebilir, bilemiyorum. Geleceğim menajerimin işi. Ben sadece futbola odaklanıyorum." dedi.

Mbappe ile oynamak ister misin soruna cevap veren Brezilyalı oyuncu, "Mbappe-Malcom ikilisi mi? Tabii ki harika olurdu." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zenit performansıyla bu sezon 33 maça çıkan golcü oyuncu 26 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

Malcom daha önce Corinthians, Bordeaux ve Barcelona formaları da giymişti.

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