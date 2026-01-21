Süper Lig devi Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlılar, oyuncunun Braga'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; Braga'nın Demir Ege Tıknaz için siyah beyazlılara 7 milyon euro bonservis, 500 bin euro şart bağlı opsiyon ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir."

Demir Ege Tıknaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.