İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,952
  • EURO
    6,6087
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
Spor

Mali Fair Play’de sınıfta kaldık

UEFA, Finansal Fair Play raporunda borç konusunda istenenleri yerine getiremeyen Kartal’a 100 bin euro ceza verirken, G.Saray ve Fenerbahçe’den de gelir gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi.

Star Spor24.12.2019  22:42 - Güncelleme: 24.12.2019  22:42

FİNANSAL Fair Play konusunda ipleri sıkı tutan UEFA 2019 raporunu açıkladı. Avrupa futbolunda mali kurallar çerçevesinde son iki sezonun toplam bilançosu ve buna dair detayların yer aldığı raporda Türk takımlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı. Borçları nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye’den Beşiktaş yer aldı.

Siyah-Beyazlılar’ın kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Finansal Fair Play İnceleme Birimi, 2017-19 döneminde 6 kulüpten, daha önce ilettiği gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi. Bu kulüplerden 2’sinin Türkiye’den olması dikkat çekti.

Söz konusu kulüpler arasında İtalyan Milan ve Roma, Rus Rubin Kazan ile İsrailli Maccabi’nin yanı sıra Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. Öte yandan son iki yılda finansal fair play yapılandırma anlaşmasını ihlal eden Rubin Kazan, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yargısal birime sevk edildikleri vurgulandı. 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

Yeni fotoğraf geldi, merak edilen soru yanıt buldu
Yeni fotoğraf geldi, merak edilen soru yanıt buldu

Yeni fotoğraf geldi, merak edilen soru yanıt buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.