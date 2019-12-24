Mali Fair Play’de sınıfta kaldık

Star Spor 24.12.2019 22:42 - Güncelleme: 24.12.2019 22:42

FİNANSAL Fair Play konusunda ipleri sıkı tutan UEFA 2019 raporunu açıkladı. Avrupa futbolunda mali kurallar çerçevesinde son iki sezonun toplam bilançosu ve buna dair detayların yer aldığı raporda Türk takımlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı. Borçları nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye’den Beşiktaş yer aldı.

Siyah-Beyazlılar’ın kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Finansal Fair Play İnceleme Birimi, 2017-19 döneminde 6 kulüpten, daha önce ilettiği gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi. Bu kulüplerden 2’sinin Türkiye’den olması dikkat çekti.

Söz konusu kulüpler arasında İtalyan Milan ve Roma, Rus Rubin Kazan ile İsrailli Maccabi’nin yanı sıra Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. Öte yandan son iki yılda finansal fair play yapılandırma anlaşmasını ihlal eden Rubin Kazan, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yargısal birime sevk edildikleri vurgulandı.