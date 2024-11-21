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Spor

Mali kriz sonrası Lyon'da yıldızlar satışa çıkarıldı

Fransa Ligi ekiplerinden Lyon mali kriz sebebiyle zor günler geçiriyor. Küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Fransız ekibi, takımdaki 6 yıldızı devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.

21 Kasım 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Mali kriz sonrası Lyon'da yıldızlar satışa çıkarıldı
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Mali kriz sebebiyle 'küme düşme' riskiyle karşı karşıya kalan Olympique Lyon'da mecburi bir karar alındı.

L'Equipe'in haberine göre; gelir kaynağı yaratmak isteyen Fransız ekibi, takımdaki 6 yıldızı devre arasında elden çıkarmayı planlıyor.

Haberde, Lyon'un; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile yollarını ayırıp gelir elde etmeyi planladığı yazıldı.

Geçmişe dönük borçları sebebiyle 'geçici küme düşürülme' cezasına çarptırılan Lyon kulübü, yıl sonuna kadar 100 milyon euro gelir elde etmek zorunda.

  • Lyon
  • Fransa Ligue 1
  • Wilfried Zaha
  • Said Benrahma

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