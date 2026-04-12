İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mali şartlar soruldu! Galatasaray'dan Teun Koopmeiners hamlesi
Spor

Mali şartlar soruldu! Galatasaray'dan Teun Koopmeiners hamlesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Juventus forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners için düğmeye bastı. Galatasaray, İtalyan ekibi ile temasa geçerek olası bir anlaşmanın mali şartlarını sordu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ12 Nisan 2026 Pazar 11:07
Mali şartlar soruldu! Galatasaray'dan Teun Koopmeiners hamlesi
ABONE OL

Sezonu çifte kupa ile noktalamak isteyen Galatasaray, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların 10 numara bölgesine takviye yapması beklenirken gündeme gelen isimlerden biri de Teun Koopmeiners oldu.

Juventus'ta forma giyen Hollandalı yıldıza geride bıraktığımız ara transfer döneminde de ilgi olduğu biliniyordu.

MALİ ŞARTLARI SORULDU

Transferde bu kez vites artıran Cimbom, İtalyan ekibi ile temasa geçerek olası bir anlaşmanın mali şartlarını sordu.

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, 28 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor.

Çizme devi, yaz transfer döneminde planladığı hamleleri finanse edebilecek düzeyde bir teklif gelmesi durumunda Koopmeiners'ı takımda tutmayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da siyah-beyazlı forma ile 27 mücadelede 1.616 dakika süre alan Koopmeiners, gol veya asist katkısı sunamadı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.