Sezonu çifte kupa ile noktalamak isteyen Galatasaray, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların 10 numara bölgesine takviye yapması beklenirken gündeme gelen isimlerden biri de Teun Koopmeiners oldu.

Juventus'ta forma giyen Hollandalı yıldıza geride bıraktığımız ara transfer döneminde de ilgi olduğu biliniyordu.

MALİ ŞARTLARI SORULDU

Transferde bu kez vites artıran Cimbom, İtalyan ekibi ile temasa geçerek olası bir anlaşmanın mali şartlarını sordu.

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, 28 yaşındaki yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor.

Çizme devi, yaz transfer döneminde planladığı hamleleri finanse edebilecek düzeyde bir teklif gelmesi durumunda Koopmeiners'ı takımda tutmayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da siyah-beyazlı forma ile 27 mücadelede 1.616 dakika süre alan Koopmeiners, gol veya asist katkısı sunamadı.