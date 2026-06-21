İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mali şartları karşılamaya hazır! Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic seferberliği
Spor

Mali şartları karşılamaya hazır! Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic seferberliği

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar, İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcü Dusan Vlahovic ile temas kurdu ve transferi için gerekli mali şartları karşılamaya hazır olduklarını iletti. İşte detaylar...

TRT Spor21 Haziran 2026 Pazar 17:42 - Güncelleme:
Mali şartları karşılamaya hazır! Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic seferberliği
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için önemli bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Beşiktaş yönetimi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadroya katmak istiyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, takıma üst düzey bir santrfor kazandırmak istediği ve bu doğrultuda uzun süredir gündemde bulunan Sırp golcü için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da olumlu rapor verdiği Vlahovic için Başkan Adalı'nın oyuncu ile temas kurduğu belirtildi.

Yapılan görüşmelerde siyah-beyazlı kulübün, yıldız futbolcunun transferi için gerekli mali şartları karşılamaya hazır olduğu mesajını ilettiği ifade ediliyor.

Dusan Vlahovic'in ise diğer teklifleri de bekleyerek bir karar vermek istediği öğrenildi.

Sırp futbolcunun önümüzdeki günlerde menajer ekibiyle birlikte tüm seçenekleri masaya yatıracağı kaydedildi.

Geçen sezon Juventus'ta 23 maçta görev alan Vlahoviç, 10 gol ve 2 asiste imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.