Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hücum hattına takviye yapmak için önemli bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Beşiktaş yönetimi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadroya katmak istiyor.

Başkan Serdal Adalı'nın, takıma üst düzey bir santrfor kazandırmak istediği ve bu doğrultuda uzun süredir gündemde bulunan Sırp golcü için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da olumlu rapor verdiği Vlahovic için Başkan Adalı'nın oyuncu ile temas kurduğu belirtildi.

Yapılan görüşmelerde siyah-beyazlı kulübün, yıldız futbolcunun transferi için gerekli mali şartları karşılamaya hazır olduğu mesajını ilettiği ifade ediliyor.

Dusan Vlahovic'in ise diğer teklifleri de bekleyerek bir karar vermek istediği öğrenildi.

Sırp futbolcunun önümüzdeki günlerde menajer ekibiyle birlikte tüm seçenekleri masaya yatıracağı kaydedildi.

Geçen sezon Juventus'ta 23 maçta görev alan Vlahoviç, 10 gol ve 2 asiste imza attı.